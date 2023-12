O futebol europeu está cheio de rumores sobre a possível ida de André para o Camp Nou. Os olheiros do Barcelona notaram a habilidade do meio-campista…

Segundo fontes da imprensa espanhola, Deco, ex-jogador e diretor esportivo do Barcelona, lidera as negociações para trazer André. Ele vê em André não apenas um reforço, mas um encaixe perfeito no estilo de jogo que o Barcelona deseja manter…

ps: André, foi eleito o melhor em campo pela FIFA conta Al Ahly pelo Mundial de Clubes 2023.

