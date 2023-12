O preço médio da gasolina no Brasil, conforme o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), foi de R$ 5,80 na primeira quinzena de dezembro, com uma queda de 0,51% em relação a novembro. No entanto, é importante destacar que o Acre teve a média mais alta, atingindo R$ 6,64 por litro…

Por que o Acre apresenta a média mais alta de preços? Aí vão algumas das respostas que sempre são ditas, mas que não explicam muita coisa…

1º Logística

A localização geográfica do Acre sempre serve de explicação, mas com tanta tecnologia, já não deveria ser mais barreira no transporte de combustíveis…

2º Interferência política

Não é verdade, pois o governo tem desempenhado um papel positivo e com maior transparência.

3º Política Tributária (impostos federais e estaduais)

Uma gestão fiscal eficiente é crucial para qualquer país…

4º Custos operacionais e de infraestrutura

Já passou da hora de termos uma infraestrutura eficiente em logística e transportes para diminuir os custos na distribuição de combustíveis.

5º Elevados Custos de Produção e Refino

Essa é a dinâmica do mercado global de petróleo e derivados…

Então… Por quê?

by JLab