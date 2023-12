Do Jornalheiros – Blog do PC Filho

Até hoje o Fluminense jogou 12 vezes contra adversários ingleses, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

Ainda na primeira década de sua história, o Tricolor teve a ousadia de encarar dois times da Inglaterra, nação inventora do futebol. Em 1908, derrota de 4 a 0 para o time da esquadra inglesa Percy Acott. Em 1910, a maior derrota que o clube já sofreu: 10 a 1 para o Corinthian Casuals. Jovens paulistas que assistiram a esse encontro resolveram fundar o Corinthians, semanas mais tarde. Em 1931, o Fluminense derrotou a equipe do navio porta-aviões inglês Eagle por 5 a 2, em Laranjeiras.

Em 1948, o Southampton veio em excursão ao Brasil, e atraiu multidões aos estádios tupiniquins. No dia 16 de maio, o jogo entre o clube inglês e o Fluminense levou 35.759 pessoas ao Estádio de São Januário. A renda da partida foi superior a 600 mil cruzeiros, recorde brasileiro na época. O Tricolor venceu por 4 a 0.

No ano seguinte, foi a vez de o Arsenal vir ao Brasil, também atraindo multidões aos estádios. No dia 15 de maio, incríveis 45 mil espectadores estiveram em São Januário para ver o jogo contra o Fluminense. A renda de quase um milhão de cruzeiros superou o recorde do ano anterior. Os ingleses venceram por 5 a 1.

Dois anos mais tarde, o Arsenal voltou ao Brasil. O confronto com o Fluminense teve lugar no recém-construído Estádio do Maracanã. Diante de 43.746 pessoas, desta feita o Tricolor venceu, por 2 a 0, gols de Joel e Orlando Pingo de Ouro. O Portsmouth também veio ao país neste ano, e enfrentou o Fluminense no Maracanã. Foi mais uma vitória tricolor: 2 a 1, dois gols de Orlando Pingo de Ouro, diante de 45.244 espectadores.

Em 1960, o Fluminense foi pela primeira vez à terra da Rainha. Lá disputou três partidas: uma contra o West Ham United (derrota por 5 a 4), uma contra o Brighton (vitória por 2 a 1), e uma contra o Middlesbrough (vitória por 3 a 2). Em 1986, o Tricolor voltou à Inglaterra, e empatou com o Manchester United (a ilustração deste post é o cartaz de divulgação da partida, que foi realizada em Old Trafford).

Em 2014, o time reserva do Fluminense empatou em 0 a 0 com o Exeter City, em amistoso comemorativo do centenário da Seleção Brasileira.

