Do Gov GladsonC em evento de premiação aos que cobrem a comunicação do governo:

-Aproveitei a presença da imprensa e anunciei a abertura do maior Concurso Público da Educação com 3 mil vagas para recompor o quadro de professores efetivos do Estado. Garantindo estabilidade funcional e geração de emprego e renda na capital e no interior. O maior presente de natal de todos!

