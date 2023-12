Polícia Federal reiniciou a “Operação Não Seja um Laranja 3” para combater fraudes bancárias eletrônicas. Com a colaboração da Febraban, a operação foca em indivíduos que agiram como “laranjas”, usando suas contas para movimentar dinheiro de golpes contra clientes bancários.

Em 10 estados do Brasil, a polícia está cumprindo 19 mandados de busca e apreensão por meio das Delegacias de Crimes Cibernéticos.

A polícia federal tem um mandado específico sendo executado no Acre.

O site OEstadoAcre.com destaca a parceria da Febraban, ressaltando a relevância do setor bancário na cooperação com as autoridades contra crimes financeiros.

by JLab