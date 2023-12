O Fluminense está na disputa pelo título, aprendendo com erros passados e evitando repetir as falhas do Flamengo no último torneio. O time adota uma postura silenciosa, focando no campo como o verdadeiro palco…

No Manchester City, apesar de ser uma equipe forte, enfrenta uma fase instável com vários empates, derrotas, e, além disso, as ausências de Kevin De Bruyne e Erling Haaland representam um problema para o time de Pep Guardiola…

A ideia de que os clubes europeus não valorizam o Mundial foi desmentida; o Chelsea, por exemplo, perdeu para o Corinthians lá em 2012. Apesar de contratempos recentes, o Manchester City chega ansioso para conquistar o título que não tem.

Mas Fluminense possui melhor equipe e melhor técnico, portanto, reúne maiores condições de tornar realidade o sonho de se consagrar como o melhor time do mundo em 2023… ‘Da favela, da pobreza e do racismo, a gente joga é por essa porr#’ (Leia mais)

