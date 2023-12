Jogamos hoje contra uma Seleção…(ARG, CRO, BR, FR, Ingl)

Melhor: jogamos contra um campo de petróleo…

Uma empresa de sheiks dos petrodólares…

Para disfarçar, alugaram o Manchester City…, que, quando era o time de futebol inglês de infindáveis cruzamentos na área, sempre viveu na segunda e a terceira divisões no seu próprio país…

Ao contrário, o Fluminense, o clube mais influente e importante do Brasil, é um time de futebol…

Não se entregou ainda às Safs da vida…

Vive nas dificuldades financeiras da realidade brasileira e da América…

E é o time brasileiro mais conhecido no mundo, junto com o Santos e o Botafogo…

Esse resultado esportivo de hoje não deve ser considerado, inclusive…

Um gol fortuito aos 30 segundos…

…e um gol desafortunado, contra, do melhor zagueiro da América, o Nino.

Há meses que digo que quem vencer o Fluminense leva o(os) torneio(os)…

Foi assim na Libertadores…

Ninguém venceu o FLU…

..Que foi derrotando um a um os seus adversários…

Não ficou um de pé…

Com um detalhe: todos os vencidos pelo Fluminense são times de futebol…

..Não são seleções com os melhores atletas de vários países…

São clubes de verdade…

Como o Fluminense…

…Que honrou esse torneio com o que há de melhor do futebol do Brasil…

Sem medo, com classe…(com uns cinco atletas de idade avançada)

Com toque e profundidade que só o Fluminense tem atualmente em toda América…

Esse confronto do FLU com Campo de Petróleo era o jogo que o planeta inteiro queria ver…

E por que queria ver??

Porque o Fluminense é o que há de novidade no futebol…

..sendo apenas um time de futebol…

Sem os petrodólares para comprar os ativos revelados de cada país…

O Fluminense não perdeu nada…

Ganhou…!

Mostrou que esse esporte não pode ser transformado numa bolsa de valores de empresas com ações valorizadas por ativos irreais e temporários…

O time de Guardiola é uma seleção (com o vil metal líquido e escuro dos Sheiks)

Porém, o Fluminense é o melhor time do mundo…

…de futebol!

J R Braña B.

