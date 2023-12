Nossas esperanças por mais uma taça mundial, desta vez, escaparam por entre os dedos após goleada para o City…

No entanto, como diz o professor Diniz:

— ‘O Fluminense foi Fluminense do começo ao final do ano. Isso me traz muita satisfação. A maneira que o Fluminense se portou é o Fluminense que a gente gosta de ver, com coragem para fazer as coisas e não se submetendo a ninguém’.

Mas que foi amargo, foi… Em 2025 tem mais…

Que o tricolor jogue mais por aí para todo mundo conhecer o nosso jeito de jogar, e vice-versa…

ps: sob o comando técnico do Diniz, o Flu já é o melhor da América, e o mundial é questão de tempo… Parabéns ao City…

