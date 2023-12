Na última sessão do ano de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Resolução 129/23, proposto pelo deputado Gilvan Máximo (Republicanos-DF), que cria a Medalha Rei Pelé. Essa honraria será concedida anualmente em fevereiro, reconhecendo personalidades e instituições brasileiras por suas destacadas contribuições na promoção e garantia de acesso ao esporte, beneficiando, especialmente, pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

A proposta, respaldada pelo compromisso com o esporte e a inclusão social, promove uma iniciativa significativa para reconhecer e incentivar ações que impactam positivamente as comunidades.

Ano novo e os votos de alegrias, paz e prosperidade a todos leitores OEstadoAcre.com🎍🎉

Segundo o texto aprovado, em cada edição, a medalha será conferida a dez personalidades e a cinco instituições públicas ou privadas. As indicações serão feitas por qualquer deputado ou deputada, com a seleção realizada por uma comissão julgadora composta pela 2ª Secretaria e pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. Essa medida visa garantir um processo transparente e representativo na escolha dos homenageados.

OEstadoAcre curtiu.

by JLab