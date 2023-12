Ao longo do ano de 2023

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) continua aprimorando os serviços públicos e promovendo a cidadania acessível. Essencial na vida de cada cidadão, a OCA torna o acesso a serviços cruciais mais democrático, promovendo inclusão e eficiência em suas diversas centrais.

Números falam por si só

Mais de 790 mil atendimentos em todas as centrais, número que reflete não apenas a crescente demanda por serviços públicos, mas também a eficácia do atendimento da OCA. A expansão e modernização das centrais contribuíram para uma experiência mais eficiente e acolhedora para os cidadãos.

OEstadoAcre destaca que o compromisso da OCA é evidente…

ps: a política de excelência no atendimento ao cidadão foi criada por meio do Decreto estadual N°3.357, de 20 de agosto de 2008, no governo Binho Marques, PT.

Este slideshow necessita de JavaScript.

by JLab