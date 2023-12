O extremista presidente argentino agora joga para a plateia tentando constranger o Congresso Nacional do seu país.

Segundo o Clarín, jornal da casta argentina que apoia integralmente as medidas do DNU (contra assalariados e trabalhadores ativos e aposentados), Javier Milei insinua que parlamentares, contrários ao decreto de regulamentação da economia, querem, na verdade ‘coimas‘, ou propina em português.

-Hay legisladores que buscan coimas (há parlamentares que querem propina), diz o presidente.

Já já, eles criam por lá um orçamento secreto e tudo estará resolvido…😂

Javier Milei ameaça realizar um plebiscito nacional caso o Congresso derrube seu decreto.

A província de Buenos Aires, a maior do país, como se fosse o Estado do São Paulo no Brasil, por meio do Provedor(Defensor) público – busca na justiça anular o Decreto de Necessidades Urgente(DNU) do novo governo…

A Argentina está só esquentando…

J R Braña B.

