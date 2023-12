Excelentíssimos senhores e senhoras,

Há 141 anos, um sonho nascia às margens do Rio Acre. Recordo com alegria meu legado estadista. Hoje, celebro com orgulho o aniversário da cidade ilustre, Rio Branco, que leva meu nome. Em 28 de dezembro de 1882, foi o epicentro de transformações durante minha atuação diplomática…

Em 17 de novembro de 1903, o Tratado de Petrópolis oficializou a incorporação do Acre ao Brasil. Durante as negociações com a Bolívia, obtive dois milhões de libras esterlinas, terras de Mato Grosso e o compromisso de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré.

Com determinação, integrei o Acre ao Brasil. Em 1920, Rio Branco tornou-se a capital do território, elevado a estado em 1962. A cidade, com meu nome, simboliza a tenacidade que norteou minha dedicação. Parabéns, Rio Branco!!! Alma indomável do Brasil.

Com estima e gratidão,

Barão de Rio Branco

Este slideshow necessita de JavaScript.