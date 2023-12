No Rio de Janeiro, o jornalista Luiz Eduardo Soares denuncia as ações do governador Cláudio Castro ao questionar a legalidade de abordar menores desacompanhados na praia. O governador autorizou a abordagem indiscriminada de crianças e jovens na praia sem adultos, levantando dúvidas sobre os direitos individuais e a legalidade das ações policiais. Quem decidiu que essa abordagem é constitucional? Como o Brasil permite isso contra os direitos fundamentais das crianças?

A responsabilidade não é apenas de Cláudio Castro. O silêncio é ensurdecedor dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Justiça diante da violação dos direitos fundamentais. Esperam a vida inteira pelo Lula… Fluxo… 281223… Brasil ainda sem normalidade…📹 Quem são os jovens levados às delegacias? Quantos, vindos de comunidades carentes, retornam sem humilhações? A abordagem policial é um ato de terrorismo de estado, prejudicando crianças na praia. Uma triste realidade em que meninos brancos são poupados, enquanto negros e pobres enfrentam arbitrariedades. Onde está a imprensa que ‘normalmente’ defende as liberdades individuais e a justiça social? Leia a medida do governador… by JLab