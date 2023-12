A capital do Acre poderá passar por grandes mudanças em suas estradas com o projeto esperado do Viaduto da Corrente. O governo do Acre, através do Deracre, está aguardando a aprovação do termo de cooperação técnica e a análise do projeto encaminhado ao DNIT.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A obra, orçada em aproximadamente R$ 65 milhões, possibilitará ao Deracre solicitar recursos e realizar a licitação assim que os documentos forem analisados rapidamente. Um significativo aporte de R$ 25 milhões do governo federal, assegurado por uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, contribuirá para financiar o projeto.

O Viaduto da Corrente é mais do que uma construção de estradas; representa um avanço na mobilidade urbana local. Estrategicamente posicionado na interseção das movimentadas BR-364 e AC-40, o viaduto eliminará a necessidade de uma rotatória, historicamente causadora de congestionamentos em horários de pico.

Ano novo e os votos de alegrias, paz e prosperidade a todos leitores OEstadoAcre.com🎍🎉

Além de melhorar a mobilidade, o Viaduto da Corrente trará benefícios adicionais para a comunidade local. A inclusão de vias de acesso lateral e medidas como a ampliação da ciclovia na Rodovia AC-40 refletem a abordagem abrangente do projeto, promovendo não apenas alívio no tráfego, mas também incentivando o uso de meios de transportes sustentáveis.

by JLab