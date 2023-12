Na última quarta-feira (27), as Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Semeia) e de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) se reuniram no Parque Ambiental Chico Mendes para planejar a obtenção de uma certificação internacional de sustentabilidade ambiental. A empresa holandesa Green Destinations, é quem concede o selo verde. Com 12 temas e 56 tópicos a serem cumpridos, a certificação representa o compromisso de Rio Branco com práticas ambientalmente responsáveis.

Ano novo e os votos de alegrias, paz e prosperidade a todos leitores OEstadoAcre.com🎍🎉

A certificação visa fortalecer a posição internacional do Parque Chico Mendes como defensor da preservação ambiental e estimular o turismo local. O Parque Chico Mendes, com sua biodiversidade única e infraestrutura integrada à natureza, é um forte candidato para receber essa certificação. Se o cronograma for seguido conforme planejado, o Parque poderá conquistar o Certificado Internacional de Sustentabilidade no primeiro semestre de 2024.

Este slideshow necessita de JavaScript.

by JLab