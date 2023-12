Luiz Lins, de Pernambuco…

…De Nazaré da Mata….

Música tem cinco meses de lançamento….

Muito top…

Versos fundamentais:

//Diz alguma coisa amor

//Mas tem que ser agora

//Porque eu tô deixando você

(…)

Não toca na tv nem nas rádios…porque precisa de jabá, óbvio…e porque os gostos estão muito diferente…

A rádio pública do Acre é outra aberração….não toca as músicas do Brasil…

Ouça o pernambucano…

J R Braña B.

