Thorsten Habsen/G1 – Um cruzeiro da Noruega navegava pelo Mar do Norte a cerca de 260 km de distância da costa oeste da Dinamarca no momento em que foi surpreendido por uma tempestade daquelas que as pessoas só veem em filmes.

Ao todo, o navio transportava 400 pessoas, entre passageiros e tripulantes, quando uma forte onda quebrou as janelas da embarcação na última sexta-feira (…)

(…)

