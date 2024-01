Júlia Mavie Menezes Gomes foi a primeira criança a nascer no Acre no novo ano, na maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, por volta das 4h58 da manhã, Júlia pesa aproximadamente 2,7 kg e mede 46 cm. A filha primogênita de Juliana Menezes, de 20 anos é residente no bairro Floresta sul.

