Entenda como vai funcionar a isenção de prestações para beneficiários do Bolsa Família e BPC no Minha Casa, Minha Vida — (Clique aqui)

Descubra mais (clique)

Twitter do ministro das cidades

ISENTOS! Beneficiários do Bolsa Família ou do BPC não pagam mais as parcelas do Minha Casa, Minha Vida. Este é o @govbr do Presidente @LulaOficial cuidando das famílias brasileiras. #FocoNoTrabalho

— Jader Filho (@Jaderbfilho) January 3, 2024