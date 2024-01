Este slideshow necessita de JavaScript.

Em 1916, Santos-Dumont fez uma jornada que poucos conhecem até hoje…

A história começa nas matas do Paraná…

A Embraer capturou essa história fascinante na Graphic Novel “Cavalgada Patriótica”.

Santos-Dumont atravessou 300 quilômetros de mata em direção ao gabinete do Governador do Paraná. Sua missão: preservar as Cataratas do Iguaçu…

Ele pedia a desapropriação das terras ao redor das cataratas, uma iniciativa para transformar a região em um santuário da preservação…

Talvez fosse o esboço do desenvolvimento sustentável…

O livro está à venda na Loja Oficial da Embraer por R$ 56,00 (compre aqui). Toda a renda será destinada ao Fundo de Bolsas do Instituto Embraer, apoiando a educação no Brasil há mais de 20 anos.

by JLab