CBN – O governo federal vai adiar para 10 de abril a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. Os e-Visas seriam cobrados já a partir de 10 de janeiro, no entanto, a medida foi negociada após pressão de empresários e agentes do setor do turismo, que argumentam que o visto burocratiza e limita a intenção da viagem do público estrangeiro ao Brasil.

(…)

Grifo meu: não faz o menor sentido…brasileiros são obrigados a filas nos consulados desses países acima para obter seus vistos…o governo ameaçou fazer o mesmo com viajantes do Canadá, Austrália e EUA que vêm ao Brasil…e recuou adiando para abril a exigência…É o viralatismo dentro do próprio governo…Vai findar repetindo o Bolsonaro…

J R Braña B.

