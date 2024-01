Coluna do professor Márcio Batista

Educação de Rio Branco em queda livre

Nos três primeiros anos da gestão Bocalom, os principais indicadores educacionais apontam substantiva queda na qualidade da aprendizagem, bem como no acesso à escolarização.

De acordo com o último IDEB(índice de desenvolvimento da educação básica), divulgado de dois em dois anos pelo governo federal, Rio Branco teve sua nota rebaixada de 6,7 para 5,7, significando uma queda de 15% na proficiência dos alunos do primeiro segmento do fundamental, em português e matemática. Despencamos da segunda posição no ranking das capitais para o 8º lugar.

Esses resultados interrompem uma curva crescente na qualidade da nossa educação. De 2013 a 2019(ano que antecedeu a eleição do atual prefeito), saltamos de modo crescente e acelerado de uma nota 4,8 para 6,7, o que impactou um incremento de 40%. Rio Branco, Palmas e Teresina eram as maiores referências em educação no país, entre as capitais.

Diversos fatores levaram à essa quase tragédia. Mas penso que a subestimação da atual equipe à formação continuada, passando pela ausência de um acompanhamento pedagógico mais presente no chão das escolas, contribui para esse cenário. O quadro só não é pior porque contamos com muitos profissionais nas redes escolares e em parte dos setores da SEME com capacidade técnica instalada.

Por fim,a matrícula, que é um indicador do grau de oportunidade educacional, conforme dados encaminhados ao Educacenso 2023, apresenta queda de quase 2000 alunos, quando comparados a resultados da matrícula de 2018. Naquele ano, Rio Branco promoveu uma expansão extraordinária na educaçao infantil, com a abertura de 12 novas unidades e convênios com diversas creches comunitárias da cidade. A matrícula se aproximou dos 25.000 alunos.

Os dados de 2023 apresentam apenas 22.350 matrículas. Embora louve-se o esforço da atual gestão de abrir vagas nas creches para crianças de 0 a 2 anos, o atual mandatário dos riobranquenses terá muita coisa a explicar sobre os descaminhos da educacão municipal.

Márcio Batista – é professor e ex-secretário de Educação do município de Rio Branco

