Prefeito Bocalom

-Nesta manhã pude atender a nossa imprensa que sempre faz o papel de informar a nossa população da melhor maneira possível, graças a Deus no Rio São Francisco, até o momento a situação está sob controle, se fossem em outros tempos com o volume de chuvas recebido já teria transbordado, mas graças ao nosso trabalho de limpeza, que retirou desde fusca a geladeiras, sofás, entre outros objetos – as águas estão seguindo seu curso. Em outros pontos, nossa Defesa Civil Municipal está atenta… no monitoramento das águas e no atendimento das famílias rio-branquenses, estamos prontos para qualquer ajuda a nossa gente em qualquer eventualidade.

(…)

