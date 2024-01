O presidente da CBF demitiu Fernando Diniz, o melhor técnico da América.

Motivo real?

Porque Fernando Diniz não teria saído em sua defesa quando a justiça o afastou do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol.

Sem medo de errar: Seleção Brasileira (e as outras) já era…

…Ninguém liga mais para Seleções…

O capitalismo no seu estágio atual – com efeito perverso direto no futebol – não deixa mais espaço para prestígio de Seleções…

A Copa do Mundo de futebol que vai interessar será a feita pelo Clubes….Via Fifa.

Que o Fluminense, o Palmeiras e o Flamengo vão participar…

Fernando Diniz segue no FLU…

Para o bem do futebol…

Em tempo: Flu teve a torcida mais engajada do mundo em 2023…Levantamento foi feito por uma agência global de esportes, entretenimento e marketing.



