Na manhã deste sábado, 6, foram realizados no centro cirúrgico do complexo hospitalar três transplantes de córnea que vierem dos estados de Fortaleza e Parará. Os receptores Manuel Moreira Chaves, 73 anos, procedente de Porto Acre-AC, aguardava por um transplante de córnea há três anos, devido a ceratopatia bolhosa no olho esquerdo.

Rosa Batista Alves, 64 anos, procedente de Rio Branco-AC, estava em fila de espera há dois anos e oito meses, devido também a ceratopatia bolhosa no olho esquerdo. Já Iolanda Cecílio da Rocha, 65 anos, procedente de Assis Brasil-AC, aguardava há dois anos e sete meses, devido a um Leucoma em olho esquerdo.

-É o primeiro transplante do ano e nós começamos com a córnea, destaco todo o apoio do governo do Estado junto ao nosso presidente, para que o serviço voltasse a funcionar de forma definitiva e hoje estar atendendo nossa sociedade”, comenta a presidente em exercício da Fundhacre, Duciana Araújo.

