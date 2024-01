A análise é de Luciana Bertoia, politóloga e jornalisa especializada em justiça e Direitos Humanos no Página 12, de Buenos Aires.

Patricia Bullrich, ministra, disse que a justiça trabalhista do seu país é ‘insuportável’, o AGU argentino, Rodolfo Barra, acusou os juizes de teram um ‘preconceito’ a favor dos sindicatos. É o renascimento de uma antiga animosidade Macrista (do ex-presidente Mauricio Macri) e o repúdio às instituições que reúnem juizes do trabalho e advogados.

Grifo meu: claramente é um governo anti-trabalhador e antissocial….e precisa ser contido esse governo extremista.

J R Braña B.

