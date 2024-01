GdA – Os cargos de nível médio são para técnico de enfermagem e, no caso de nível superior, as oportunidades são para os cargos de biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico e terapeuta ocupacional.

Edital – ler

As inscrições serão realizadas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) das 8h do dia 11 de janeiro até às 21h do dia 4 de fevereiro. As provas objetivas serão aplicadas no dia 3 de março em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

O valor da inscrição será de R$ 53,00 para os cargos de nível médio e R$ 72,00 para os cargos de nível superior. O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

