Prezados(as) candidatos(as),

Em virtude dos impactos causados pelas intensas chuvas e quedas frequentes de energia na região onde está sediado o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do concurso da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz), informamos que o site oficial de inscrição encontra-se temporariamente indisponível.

Esclarecemos que o Cebraspe está dedicado à resolução definitiva desse contratempo, assegurando que o andamento do concurso e seus candidatos não sejam prejudicados por tais adversidades.

Além disso, a Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Sefaz formalizaram um pedido de prorrogação do prazo de inscrições, cuja decisão será devidamente comunicada por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

Agradecemos a compreensão de todos neste momento e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a equidade em todo o processo seletivo.