Da Tupi Globo

Termina nesta quinta-feira (11), o prazo para a emissão da nova carteira de identidade nacional em todos os estados da federação.

O Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que, a partir de agora, o número do cadastro de pessoas físicas será considerado o registro geral da carteira de identidade.

O objetivo da nova medida é possibilitar a melhoria no cadastramento administrativo de trabalhadores e impedir eventuais fraudes com a utilização dos documentos.

Em 2023, 13 estados do país, incluindo o Rio de Janeiro, passaram a emitir o novo RG. Confira abaixo:

Acre

Alagoas

Amazonas

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Minas Gerais

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

A lei de unificação do CPF com a carteira de identidade foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 12 de janeiro.