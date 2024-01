GdA – O último levantamento feito pela Diretoria de Inteligência da Sejusp e pelo Centro Integrado de Estatística e Análise Criminal mostra que os números de MVI em 2023 em todo o Acre apresentaram uma redução de 13,98% em relação ao ano de 2022, com 203 vítimas de mortes violentas em 2023, e 236 mortes no ano anterior.

Porto Walter apresentou a maior redução, em 100%, com nenhuma morte em 2023, seguido de Tarauacá, que em 2022 teve 11 vítimas e em 2023 uma vítima.

O secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Evandro Bezerra, destaca que outro dado relevante é a redução do crime de roubo. Levantamento comparativo de 2013 a 2023 mostra uma redução em dezembro de 2023, com 189 casos, em comparação ao mesmo período em 2013, que apresentou 314 casos.

(…)

O chefe do Departamento Integrado de Estatística e Análise Criminal (Dint) da Sejusp, Nilber de Lima, explica que, quando se fala de dados de MVIs, fala-se de seis áreas de análise que contam nos dados finais. “Temos cinco naturezas, sendo elas homicídio doloso consumado, com redução de 10,66%; latrocínio, com 33, 3%; morte decorrente de intervenção policial em serviço e fora de serviço, com 26,32%; lesão corporal seguida de morte, com 100% e feminicídio. Tivemos redução em quatro dos cinco pontos”.

(…)

