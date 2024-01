A Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou nesta sexta-feira, 12, o planejamento para implementar o Policiamento Comunitário Rural na comunidade da Transacreana, na zona rural do município de Rio Branco. O projeto, lançado em reunião entre os militares e representantes locais, tem como principal objetivo fortalecer a parceria entre a instituição policial e os moradores do local, em prol de um serviço de segurança mais efetivo na região.

O evento contou com a participação de lideranças locais, associações de produtores rurais e representantes de setores do município e do Estado. Durante a reunião, foram apresentados o modelo e os planos de expansão do projeto, incluindo melhorias na tecnologia, transporte, deslocamento e a ampliação de áreas monitoradas por câmeras.

Segundo o tenente-coronel Agleisson Alexandrino, comandante do 1º Batalhão da PMAC, a união de forças vai garantir mais tranquilidade para os moradores e mais celeridade no trabalho policial. “Traçamos algumas medidas, diretrizes, e já marcamos uma próxima reunião, onde traremos planilhas e começaremos o trabalho de implementação. Queremos inaugurar brevemente, oferecendo à comunidade um atendimento ainda melhor do que já prestamos aqui”, pontuou.

Valter da Costa Silva, 58 anos, é presidente da Associação Itamarati e residente no quilômetro 80 da Transacreana. O morador expressou a importância desse momento para sua comunidade. “Moro aqui há trinta anos e todos aqui são amigos, mas sabemos que segurança é dever do Estado e direito do cidadão. Aprimorar esse policiamento é fundamental, e agradeço à Polícia Militar por procurar a comunidade e as lideranças para estarmos juntos nesta causa”, disse.

A extensão de quase 200 quilômetros de estradas e comunidades na região, com acessos aos municípios de Sena Madureira, Assis Brasil, Brasileia e Xapuri, demanda uma atenção especial em termos de segurança. A participação ativa da comunidade na coleta de informações vai garantir a realização de um trabalho mais assertivo pela Polícia Militar.