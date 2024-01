A meteorologia já alertava na sexta-feira (12) e os temporais se confirmaram no Rio de Janeiro. Mais uma vez, alagamentos, problemas com abastecimento de água e os transtornos de sempre.

Só que neste fim de semana a situação foi mais grave com 12 mortes confirmadas. Começamos direto com o Rio de Janeiro depois de muita água, transtornos e mortes.

Foi confirmada a 12ª morte em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro no fim de semana. Cerca de 600 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas.

Vamos conversar com Anna Karina de Carvalho, que traz mais detalhes da cooperação entre o Governo Federal e o governo do estado do Rio para auxílio às pessoas atingidas pelos estragos provocados pela chuva.