Recentemente o governo federal informou decisão de manter presença constante no território Yanomami, em Roraima, visando combater o garimpo ilegal e assegurar a proteção dos indígenas locais. A nova fase, que sucede medidas emergenciais adotadas em 2023, contará com um orçamento de R$ 1,2 bilhão destinado a ações estruturais, incluindo fortalecimento da saúde pública, intensificação da fiscalização e controle territorial.

O anúncio ocorreu após uma reunião no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e de outros 12 ministros, incluindo Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, também participou do encontro.

Após revisão das ações na Terra Indígena (TI) Yanomami no ano anterior, foram estabelecidas medidas para 2024.

‌”Vamos tratar a questão indígena e a questão dos Yanomami como uma questão de Estado, ou seja, nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter. Não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal, para madeireiro ilegal, para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina”, discursou o presidente Lula na abertura do encontro.

(…)