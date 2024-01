oestadoacre reproduz post do pref. Bocalom

‘Ainda nesta manhã, em companhia da nossa querida imprensa, tive a honra de anunciar nosso carnaval 2024, com o tema “Rio Branco Folia, Tradição e Alegria”. Onde as memórias de um carnaval alegre, com a presença das famílias serão retomadas com a folia deste ano voltando para a Praça da Revolução como era antigamente, também anunciei que estenderemos nosso apoio aos tradicionais carnavais de bairro.

A população pode ter certeza que será uma festa linda, com a marca da nossa gestão, é só ter como modelo a grande celebração natalina em nossa capital, serão noites de muita alegria e principalmente segurança para nossa população. Desde já, você é o nosso convidado.’