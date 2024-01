O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que foi registrado o óbito do preso Ivan Souza da Silva, de 31 anos, na noite desse domingo, 14, às 20h40, no Hospital do Jurá, em Cruzeiro do Sul.

Segundo consta na Certidão de Óbito, as causas da morte foram hemorragias intraparenquimatosa, plaquetopenia e dengue.

Ivan estava internado há 18 dias, e o hospital já havia solicitado TFD para que o reeducando recebesse tratamento em Rio Branco, porém o nível de plaquetas do paciente não se estabilizou, não sendo possível transferi-lo por este motivo.

A família do reeducando estava acompanhando a situação no hospital e o Iapen segue cuidando dos trâmites do velório e enterro.

O Iapen se solidariza com a família de Ivan neste momento de dor.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC