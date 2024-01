Prefeito de Rio Branco e equipe da Seinfra finalizam projeto de indústria de leite de soja, conhecida como ‘vaca mecânica’. Investimento de R$ 3 milhões da prefeitura promove uso responsável de recursos públicos. Projeto visa oferecer leite de soja nas escolas, fortalecendo a merenda escolar e beneficiando produtores locais. Obra em fase avançada, com previsão de conclusão nos próximos meses. Futuramente, leite de soja será incluído nos CRAS, proporcionando opção mais saudável que o leite de vaca. Transformação do sonho do prefeito em realidade com produção não apenas de leite, mas também de proteína de soja, como o hambúrguer.

