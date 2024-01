A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou nesta quinta-feira, 18, o boletim informativo sobre casos de dengue nos 22 municípios do estado. O Relatório do Cenário Epidemiológico da Dengue e outras Arboviroses apontou 670 notificações prováveis e 37 casos confirmados na primeira semana de 2024. O Observatório em Saúde registrou 259 notificações nos últimos sete dias, totalizando 2.532 em 2024. Rio Branco lidera as notificações com 41,46%, seguida por Senador Guiomard (19,21%) e Brasileia (9,43%). Bujari, Capixaba e Porto Walter apresentam o menor quantitativo de notificações até o momento.

