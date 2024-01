Prefeito Bocalom(Rio Branco)

-(…)me dirigi até à Avenida Ceará onde foi implantado o primeiro semáforo superinteligente que controla e gerência o tráfego, através de inteligência artificial.Além deste, temos outro semáforo com esta mesma tecnologia e outros 58 semáforos inteligentes.

-Apenas 7 cidades no Brasil dispõe destes equipamentos que irão revolucionar o modernizar o trânsito em nossa cidade.

-Esta é uma das tantas ações que visam ajudar a melhorar e modernizar a mobilidade urbana da nossa capital, vide a construção do nosso elevado da Dias Martins, com recursos próprios que está a todo vapor, e o outro viaduto que será construído na altura na rotatória da AABB, este custeado via emenda do nosso Senador da República Márcio Bittar. Parabéns ao superintendente da RBTRANS @beniciodiasoficial e a todo equipe pelo esforço e dedicação.

