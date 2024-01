Registre-se e assista pelo canal Acre World

Com mais de 50 animais, entre cães e gatos, superlotando o Centro de Controle de Zoonoses e Saúde Animal da Prefeitura de Rio Branco, a direção faz um apelo para que os tutores assumam a responsabilidade por seus pets. A maioria dos animais chega ao centro devido a maus-tratos e até abandono. O administrador, Nésio Mendes, destaca casos, como o de uma cadela da raça Pit Bull, acautelada judicialmente há quase dois anos sem uma resolução jurídica. Mesmo com leis que punem crimes contra animais, a prática continua comum. Nésio reforça que o centro é para vigilância da saúde animal e apela para a sociedade compreender a responsabilidade de ter um animal. Com superlotação, o centro não pode receber mais animais e apela para a conscientização da população, destacando que o centro não é um local de descarte, mas sim para cuidado da saúde dos animais. Aqueles interessados em adotar podem ligar para o Centro de Zoonoses no número 3221-3561 e agendar uma visita de avaliação.