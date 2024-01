A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio da Divisão de Ensino de Línguas (Diel), está promovendo a formação de professores de inglês e espanhol no Centro de Línguas (CEL), em Rio Branco, visando à implementação de cursos na modalidade a distância (EaD) em sete municípios do estado. As aulas dos cursos no formato EaD, nos municípios contemplados, têm previsão para se iniciar em abril.

Receba as notícias de oestadoacre.com direto no celular... entre na comuna