O Programa Asfalta Rio Branco foi criado com o objetivo de viabilizar a trafegabilidade das vias urbanas da cidade. O programa era um sonho antigo do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e que a partir de agora se torna realidade.

“No início da gestão a cidade estava com muitos buracos. Tapamos alguma coisa em torno de 2.000, 2.500 ruas, mas tem muitas ruas para serem tapadas e outras ruas também para serem feitas. Então, esse programa contempla tudo isso. Evidentemente que nós não vamos resolver 100% do problema. Porque para resolver 100% do problema precisamos buscar bilhões. Nós não temos como fazer isso. Mas, que se Deus quiser, a nossa cidade estará muito diferente”, disse o prefeito de Rio Branco.