A Anvisa aprovou, recentemente,o registro da Vacina Covid-19 (recombinante) da Zalika Farmacêutica Ltda. A vacina, para prevenção da Covid-19 em pessoas a partir de 12 anos, utiliza tecnologia de proteína S (spike) recombinante com adjuvante à base de saponina. A imunização primária consiste em duas doses de 0,5 mL cada, administradas com 21 dias de intervalo. Recomenda-se uma dose de reforço aproximadamente 6 meses após a imunização primária, para indivíduos com 18 anos ou mais. Fabricada pelo Instituto Serum da Índia, a inclusão no Programa Nacional de Imunizações (PNI) está sujeita à avaliação do Ministério da Saúde.

