No primeiro dia do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), 217 mil pessoas se inscreveram, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As inscrições, abertas às 10h de sexta-feira (19), vão até 9 de fevereiro. O maior número de inscrições foi para vagas de nível médio, com mais de 93 mil candidatos. Houve instabilidade na plataforma de inscrições devido ao alto volume de acessos na sexta-feira, mas o problema foi resolvido, conforme informado pelo ministério.

O governo federal pretende preencher 6.640 vagas em 21 órgãos participantes do CNU, com salários iniciais variando de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,70. Os interessados devem se inscrever na plataforma Gov.br, escolhendo entre as carreiras disponíveis divididas em oito blocos temáticos, cada um com seu próprio edital.

