A Uber assegurou a possibilidade de solicitar o uso de ar-condicionado em todas as corridas intermediadas pela plataforma, respondendo a uma resolução da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. A empresa enfatizou sua oposição a cobranças extras pelo uso do ar-condicionado, mas não mencionou medidas contra motoristas que não o utilizem.

Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) afirmou em nota que o valor da corrida é o mesmo visualizado pelo passageiro ao contratar o serviço, sem previsão de cobranças adicionais. Quanto ao ar-condicionado, a associação indicou que as plataformas associadas têm políticas próprias, informadas em seus sites, destacando a responsabilidade do motorista pela manutenção do veículo.

