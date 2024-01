Em 2023, o programa Mais Médicos no Brasil registrou um aumento expressivo de 105%, contando com 28,2 mil profissionais que preencheram 82% do território nacional, beneficiando 86 milhões de brasileiros. Destaca-se ainda que o programa expandiu sua atuação para 744 novos municípios em todas as regiões do país em apenas um ano. A cobertura incluiu 100% dos 34 distritos sanitários indígenas, representando um avanço significativo na assistência a essa população. No território Yanomami, o número de profissionais aumentou de 9 para 28 no último ano. Ao todo, 977 novos médicos foram incorporados, atuando na saúde indígena, Consultório na Rua e saúde prisional.

