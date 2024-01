PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, reuniu no início da tarde desse sábado (20), lideranças de bairros da Regional do Belo Jardim II, para discutirem as prioridades a serem executadas pelo Programa Asfalta de Branco, que pretende investir recursos na ordem de 190 milhões de reais, dos quais 50 milhões de receita própria da municipalidade, na recuperação e pavimentação de 100 quilômetros de ruas na capital.

A audiência na regional Belo Jardim II foi a primeira. O comerciante Denis Klay, que reside no Belo Jardim há 17 anos, lamenta que nesse período, jamais um prefeito se propôs a realizar melhorias na regional.

“A gente se sente com esperança de ver que as coisas começam a andar. Pelo menos o prefeito Tião Bocalom, está vindo aqui, ouvindo a gente e procurando saber dos nossos problemas. Outros que passaram só vem aqui em época de campanha para pedir votos. Agora eu estou mais esperançoso de mudanças para melhor”, diz o comerciante. (….)

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que esteve presente na audiência pública, do Belo Jardim II, foi sincero ao reconhecer os problemas das vias públicas da capital, mas garantiu que o que for possível fazer para dar mais qualidade de vidas às pessoas, será feito.

“Nós estamos ouvindo a comunidade porque é impossível arrumar todas as ruas, teríamos que ter mais de R$ 1 bilhão em caixa. Por isso, estamos ouvindo os líderes comunitários para que eles nos digam quais são suas principais demandas. A gente dialoga e vemos o que podemos fazer para contemplar a todos, em todas as regionais”, afirmou o gestor.

(…)

