O sambista Neguinho da Beija-Flor participará do Carnaval da Família no Acre, promovido pelo governo estadual. Ele desembarcará em Rio Branco em 13 de fevereiro para o Carnaval da Gameleira, onde fará o show de encerramento às 22h. O evento ocorrerá no ponto central da capital, na Gameleira, com 15 bandas selecionadas pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) se apresentando durante os cinco dias de carnaval. A programação incluirá manifestações culturais tradicionais, como Marujada, Jabuti-Bumbá e Maracatu, além de atrações específicas para crianças, idosos e blocos carnavalescos. A organização do evento é realizada em conjunto por diversas secretarias estaduais, abrangendo os setores de saúde, segurança, turismo e gestão.

