GdA (…) – De acordo com o Ipea (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), as safras de milho e soja são as maiores dos últimos 30 anos, com o volume saltando de 61,3 mil toneladas no início da década de 1990 para 178,6 mil toneladas em 2022. E tal feito é possível com terras férteis, clima propício e o apoio governamental prestado na busca de crescimento econômico.

