A reitora da Ufac, Guida Aquino, conduziu o Ufac Itinerante no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, com reuniões e ações administrativas de 17 a 19 de janeiro. As atividades incluíram a entrega da sala do DCE-CZS, posse de novos servidores, entrega de veículo e computadores para o Laboratório de Informática, além de notebooks para o Laboratório Multidisciplinar. Também foram entregues a sala do PET-Agronomia e equipamentos para o Laboratório de Saúde. Guida destacou a importância do evento para entender as necessidades do campus e resolver problemas de forma eficaz.

