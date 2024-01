O GdA, através do Deracre, buscou urgência na conclusão do Anel Viário de Brasileia-Epitaciolândia. Em reunião com o coordenador-geral de Construção Rodoviária do Dnit, Thiago Pitombeira, em Brasília, solicitou rapidez na análise da documentação para o novo processo licitatório. O presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, apresentou a documentação necessária, abrangendo a continuidade da desapropriação e terraplanagem das cabeceiras da ponte.

